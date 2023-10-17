17.10.2023 13:30 Рита Парфенова

На Харківщині поліцейські виявили та розкрили групу осіб, які вирубали дерев на мільйон гривень

Працівники одного з державних підприємств Харківської області, використовуючи службовий транспорт та обладнання, здійснювали незаконну вирубку дерев.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, шестеро чоловіків здійснювали вирубку деревини на території Лозівського району. Отриману деревину незаконно збували серед місцевих жителів та розподіляли отримані кошти між собою.



Злочинну «схему» з розкрадання деревини та осіб, причетних до її організації, викрили правоохоронці сектору кримінальної поліції Лозівського районного відділу поліції разом із працівниками Лозівської окружної прокуратури за сприянням Дніпровського територіального управління апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця».





У результаті 19 санкціонованих обшуків у місцях проживання фігурантів, а також в гаражах і транспортних засобах було вилучено понад 50 кубів деревини, автомобілі, бензопили та грошові кошти.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам групи за частиною 4 статті 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. За цією статтею передбачено до 7 років позбавлення волі.

Раніш РЕДПОСТ писав, що суд оголосив вирок 34-річному чоловіку, який вирубав дерева у захисному лісовому насадженні поблизу с. Мирне Лозівського району.





