24.06.2024 14:53 Рита Парфенова

Мешканець передмістя Харкова, який рубав тополі, чекає на суд

До семи років увʼязнення загрожує жителю Харківщини за незаконну порубку дерев.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, наприкінці 2022 року у захисній лісосмузі поблизу селища Бабаї Харківського району чоловік нелегально вирубав тополі за допомогою бензопили. Після цього він завантажив деревину до причепа, приєднаного до квадроцикла, і вирушив у напрямку свого будинку в селищі Бабаї.

На дорозі чоловіка зупинили правоохоронці, які припинили його злочинну діяльність. За висновками судової економічної експертизи, своїми діями чоловік завдав державі майнової шкоди на суму майже 120 тисяч гривень.

До Харківського районного суду Харківської області направлено обвинувальний акт за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях та перевезення незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік залучив до незаконної вирубки дерев свою дружину та знайомих.