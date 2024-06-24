24.06.2024 14:37 Рита Парфенова

Ігор Терехов звернувся до ООН із закликом захистити Харків

Міський голова Ігор Терехов написав листа Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу та Генеральному директору ЮНЕСКО Одрі Азуле з закликом сприяти припиненню ударів рф по Харкову та Харківській області.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Мер наголосив, що росія руйнує потенціал України, використовуючи силу для задоволення амбіцій свого керівництва, при цьому повністю ігноруючи міжнародні закони. Зокрема, він звернув увагу на те, що одна з цілей сталого розвитку ООН полягає в забезпеченні справедливої та якісної освіти. Однак через військову агресію РФ всебічний розвиток наукового та творчого потенціалу харків’ян стає неможливим.

«Харків протягом останнього століття відомий у світі як місто студентів, молоді та творчої інтелігенції з великою кількістю освітніх та наукових закладів. Однак після початку повномасштабної війни в місті повністю або частково зруйновані 796 освітніх об'єктів, 271 заклад культури, 52 заклади спорту, 34 парки та площі. Повітряна тривога з початку повномасштабного вторгнення тривала більше 172 днів поспіль, 16 годин на добу. Наші діти вимушені вчитися в підземних школах. Ракетним ударом російських військ була зруйнована друкарня видавництва «Vivat» ТОВ «Фактор-Друк», на якій друкувалися підручники для українських шкіл», - повідомив міський голова.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

З огляду на це Ігор Терехов від імені всіх жителів міста закликав представництво ООН і ЮНЕСКО задіяти всі можливі механізми для припинення знищення мирного населення та цивільної інфраструктури Харкова.

«На території України країна-агресор унеможливлює реалізацію освітніх програм ООН. Те, що зараз відбувається в Харкові, загрожує не тільки харків'янам, не тільки Україні. Дії російської федерації - це виклик, загроза для майбутнього всього людства», - підкреслив мер.

Раніше РЕДПОСТ писав про результати робочої поїздки Харківського міського голови Ігоря Терехова до Німеччини.