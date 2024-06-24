24.06.2024 14:29 Рита Парфенова

У постраждалий від обстрілу будинок Харкова повернули водопостачання

У будинку, що постраждав від ворожого обстрілу по проспекту Гагаріна в Слобідському районі Харкова, оперативно відновили водопостачання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Заступник директора комплексу «Харківводовідведення» Олексій Кучеревський повідомив, що майстри управління, отримавши доступ до будинку, пошкодженого під час обстрілу, негайно відключили всі внутрішні комунікації, щоб запобігти підтопленню квартир.

«Після оцінки обсягів та характеру пошкоджень, ми одразу почали відновлювальні роботи в непостраждалих під'їздах. Вже того ж дня послугу вдалося відновити в трьох під'їздах після перепідключення трубопроводів. Сьогодні, завдяки оперативним підготовчим і ремонтним роботам, водопостачання повернуто ще в одному під'їзді. Наразі без води залишаються два під'їзди, які зазнали найбільших руйнувань, і мешканців яких було евакуйовано», – зазначив Олексій Кучеревський.\

За словами Олексія Кучеревського, попри складнощі воєнного часу, ремонтники управління за минулий тиждень виконали 1453 заявки від харків'ян, а з початку року відреагували на понад 30 тисяч звернень споживачів.

«Відновлювальні роботи у будинках, пошкоджених ворожими обстрілами, завжди на особливому контролі та виконуються в першу чергу. Водночас, згідно з графіком, продовжуємо підготовку наших об'єктів до опалювального сезону. Цього року ми вже замінили 16,3 км внутрішньобудинкових систем і провели значні реконструкції у 322 будинках. За тиждень завершено поточний ремонт на 7 об'єктах, а на 17 будівлях роботи тривають, зокрема по бульвару Грицевця, проспектам Героїв Харкова та Тракторобудівників, провулкам Алтайському та Нюрнберзькому, а також на вулиці Золочівській», – наголосив заступник директора комплексу.

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