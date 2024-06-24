Ігор Терехов привітав випускників ще одного району Харкова

Випускні вечори пройшли для учнів одинадцятих класів Салтівського району.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
Харківський міський голова Ігор Терехов вручив випускникам золоті та срібні медалі та побажав досягти всіх поставлених цілей, незважаючи на складне життя в умовах війни.
«Силі вашого характеру позаздрять навіть дорослі! Вам дуже багато довелося пережити за останні два роки. Але, попри все, я радий бачити вас разом, у нашому Харкові, щасливими і впевненими у собі та своїх знаннях. Нехай якшвидше закінчиться війна і здійсняться ваші мрії!» - зазначив мер.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що церемонії випуску школярів Шевченківського, Слобідського та Основ’янського районів пройшли 19 червня у Харкові. А 21 червня міський голова Ігор Терехов взяв участь у церемонії вручення атестатів випускникам Холодногірського та Київського районів.
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