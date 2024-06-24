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24.06.2024  14:04   Рита Парфенова

Ігор Терехов привітав випускників ще одного району Харкова

Випускні вечори пройшли для учнів одинадцятих класів Салтівського району.


Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Харківський міський голова Ігор Терехов вручив випускникам золоті та срібні медалі та побажав досягти всіх поставлених цілей, незважаючи на складне життя в умовах війни.

«Силі вашого характеру позаздрять навіть дорослі! Вам дуже багато довелося пережити за останні два роки. Але, попри все, я радий бачити вас разом, у нашому Харкові, щасливими і впевненими у собі та своїх знаннях. Нехай якшвидше закінчиться війна і здійсняться ваші мрії!» - зазначив мер.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що церемонії випуску школярів Шевченківського, Слобідського та Основ’янського районів пройшли 19 червня у Харкові. А 21 червня міський голова Ігор Терехов взяв участь у церемонії вручення атестатів випускникам Холодногірського та Київського районів.

У Харкові випускні вечори пройшли для учнів одинадцятих класів Салтівського району

У Харкові випускні вечори пройшли для учнів одинадцятих класів Салтівського району

У Харкові випускні вечори пройшли для учнів одинадцятих класів Салтівського району

У Харкові випускні вечори пройшли для учнів одинадцятих класів Салтівського району

У Харкові випускні вечори пройшли для учнів одинадцятих класів Салтівського району

У Харкові випускні вечори пройшли для учнів одинадцятих класів Салтівського району

Тэги:  ігор терехов, харків
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