Випускні вечори пройшли ще в двох районах Харкова

Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 21 червня, взяв участь у церемонії вручення атестатів випускникам Холодногірського та Київського районів.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, мер відзначив 232-х учнів медалями за відмінні успіхи в навчанні та висловив слова подяки випускникам, їхнім батькам та педагогам.
«Дорогі діти, вітаю вас з початком дорослого життя! Я бажаю, щоб ви завжди ставили перед собою амбітні цілі і досягали їх. Дякую вашим вчителям, які, незважаючи на повітряні тривоги та інші виклики війни, змогли дати вам знання. Дякую вашим батькам, які весь цей час були поруч і підтримували вас. Нехай усе в житті вдасться! Впевнений у світлому майбутньому Харкова та в нашій спільній перемозі!» - підкреслив Ігор Терехов.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що церемонії випуску школярів Шевченківського, Слобідського та Основ’янського районів пройшли 19 червня у Харкові.
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