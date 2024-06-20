20.06.2024 08:37

У Харкові стартували шкільні випускні (фото)

Церемонії випуску школярів Шевченківського, Слобідського та Основ’янського районів пройшли 19 червня у Харкові.



Фото: РЕДПОСТ

З закінченням школи одинадцятикласників привітав міський голова Ігор Терехов, повідомляє РЕДПОСТ

Мер зазначив, що Харків пишається своїми випускниками, які, попри постійні повітряні тривоги та обстріли, продовжували вчитися в місті.

«Ви - незламне покоління! Згуртоване, мужнє, непереможне. Багато з вас поїдуть навчатися в інші міста і навіть країни, але, я впевнений, що ви обов’язково повернетеся. Бо ви - майбутнє нашого міста-героя Харкова! І я щиро вірю, що ми творитимемо його історію разом. Хай вам щастить!» - звернувся до випускників Ігор Терехов.

Цього року заклади середньої освіти в Харкові закінчили 8,4 тис. школярів. За високі досягнення у навчанні медалями буде відзначений 961 учень (782 - золотими, 179 - срібними).

Крім того, всі одинадцятикласники отримають пам'ятні відзнаки «Випуск міста-героя Харкова 2024».



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