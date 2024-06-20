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20.06.2024  08:37   

У Харкові стартували шкільні випускні (фото)

Церемонії випуску школярів Шевченківського, Слобідського та Основ’янського районів пройшли 19 червня у Харкові.


Фото: РЕДПОСТ
З закінченням школи одинадцятикласників привітав міський голова Ігор Терехов, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Мер зазначив, що Харків пишається своїми випускниками, які, попри постійні повітряні тривоги та обстріли, продовжували вчитися в місті. 
 
«Ви - незламне покоління! Згуртоване, мужнє, непереможне. Багато з вас поїдуть навчатися в інші міста і навіть країни, але, я впевнений, що ви обов’язково повернетеся. Бо ви - майбутнє нашого міста-героя Харкова! І я щиро вірю, що ми творитимемо його історію разом. Хай вам щастить!» - звернувся до випускників Ігор Терехов. 
 
Цього року заклади середньої освіти в Харкові закінчили 8,4 тис. школярів. За високі досягнення у навчанні медалями буде відзначений 961 учень (782 - золотими, 179 - срібними). 
 
Крім того, всі одинадцятикласники отримають пам'ятні відзнаки «Випуск міста-героя Харкова 2024».


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Тэги:  харків, випускний, школа, ігор терехов
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