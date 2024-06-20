20.06.2024 08:31 Рита Парфенова

Руйнації, загибель та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 20 червня

Одна людина загинула, четверо отримали поранення внаслідок обстрілів військовими рф міста Харків та населених пунктів області протягом минулої доби



19 червня військові рф скинули на село Вільхівку два КАБи

Фото: Сергій Болвінов

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Зафіксовані руйнування:

м. Харків. 19 червня о 16:28 на території двох таборів відпочинку внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Постраждала жінка;

19 червня о 16:28 на території двох таборів відпочинку внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Постраждала жінка; с. Вільхівка, Харківський район. 19 червня о 16:13 обстріл окупантів призвів до пошкодження 10 приватних будинків. Постраждав чоловік, а жінка загинула;

19 червня о 16:13 обстріл окупантів призвів до пошкодження 10 приватних будинків. Постраждав чоловік, а жінка загинула; с. Новоосинове, Курилівська громада, Куп'янський район. 19 червня о 16:13 авіаційний обстріл пошкодив автомобіль і 10 будинків. Постраждали жінка та чоловік;

19 червня о 16:13 авіаційний обстріл пошкодив автомобіль і 10 будинків. Постраждали жінка та чоловік; с. Хотімля, Чугуївський район. 19 червня о 14:40 обстріл безпілотника спричинив пошкодження приватного будинку;

19 червня о 14:40 обстріл безпілотника спричинив пошкодження приватного будинку; с. Кругляківка, Куп'янський район 19 червня о 16:00, внаслідок авіаційного обстрілу постраждав чоловік;

19 червня о 16:00, внаслідок авіаційного обстрілу постраждав чоловік; с. Загризове, Ізюмський район. 19 червня о 11:15 артилерійський обстріл пошкодив 8 житлових будинків.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Старосалтівському лісництві на Харківщині через ворожі обстріли спалахнула лісова пожежа.