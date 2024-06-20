20.06.2024 08:18 Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини гасили лісову пожежу внаслідок ворожих обстрілів (фото)

У Старосалтівському лісництві на Харківщині через ворожі обстріли спалахнула лісова пожежа.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України у Харківській області, вдень 19 червня ворог обстріляв територію Старосалтівського лісництва в Чугуївському районі, що спричинило займання сухої хвойної підстилки в лісовому масиві. Після прибуття на місце події, вогнеборці зафіксували поширення низової лісової пожежі на площу приблизно 7 гектарів.

До гасіння пожежі залучили підрозділи ДСНС, місцеву пожежну команду з сел. Вільча та спеціалізовану техніку лісгоспу. Рятувальники та лісівники працюють під постійною загрозою повторних обстрілів.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав про приліт у Харкові ворожого боєприпасу.