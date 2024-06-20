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20.06.2024  08:18   Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини гасили лісову пожежу внаслідок ворожих обстрілів (фото)

У Старосалтівському лісництві на Харківщині через ворожі обстріли спалахнула лісова пожежа.

лісова пожежа, старосалтівське лісництво, харків, ворожі обстріли
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України у Харківській області, вдень 19 червня ворог обстріляв територію Старосалтівського лісництва в Чугуївському районі, що спричинило займання сухої хвойної підстилки в лісовому масиві. Після прибуття на місце події, вогнеборці зафіксували поширення низової лісової пожежі на площу приблизно 7 гектарів.
 
лісова пожежа, старосалтівське лісництво, харків, ворожі обстріли
 
До гасіння пожежі залучили підрозділи ДСНС, місцеву пожежну команду з сел. Вільча та спеціалізовану техніку лісгоспу. Рятувальники та лісівники працюють під постійною загрозою повторних обстрілів.
 
лісова пожежа, старосалтівське лісництво, харків, ворожі обстріли
 

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

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Раніше РЕДПОСТ писав про приліт у Харкові ворожого боєприпасу.

лісова пожежа, старосалтівське лісництво, харків, ворожі обстріли
 
лісова пожежа, старосалтівське лісництво, харків, ворожі обстріли
Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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