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20.06.2024  08:04   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 20 червня

Загальна ситуація на обох напрямках наразі контрольована.

війна в україні
Фото ілюстративне

Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку ворог намагався атакувати наші позиції в районах Липців та Вовчанська. Однак завдяки професіоналізму та героїзму наших захисників ці спроби були безуспішними, і ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив понад десять атак у районах Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Кругляківки. Незважаючи на складну ситуацію, вона залишається під контролем. Українські захисники міцно тримають позиції та руйнують плани окупантів щодо досягнення стратегічних цілей.

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Щодо Борівського напрямку, який активно обговорюється в соціальних мережах та медіа, Сили оборони України добре знають про наміри ворога і готові до будь-якого розвитку подій.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про приліт у Харкові ворожого боєприпасу.

 

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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