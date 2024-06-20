Про стан бойових дій у Харківській області на 20 червня

Загальна ситуація на обох напрямках наразі контрольована.
Фото ілюстративне
Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.
На Харківському напрямку ворог намагався атакувати наші позиції в районах Липців та Вовчанська. Однак завдяки професіоналізму та героїзму наших захисників ці спроби були безуспішними, і ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив понад десять атак у районах Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Кругляківки. Незважаючи на складну ситуацію, вона залишається під контролем. Українські захисники міцно тримають позиції та руйнують плани окупантів щодо досягнення стратегічних цілей.
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Ранок розпочнеться безхмарним, але середині дня погода зміниться: небо в Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Удень і ввечері очікується дощ, який з посиленням наближається до вечора.
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