20.06.2024 07:30

20 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 20 червня біженці та вимушені переселенці відзначають свій сумний день.





Протягом багатьох років різні країни та регіони відзначали власні пам'ятні дні та навіть тижні, присвячені біженцям. Одним із найвідоміших вважається День біженців, який відзначається 20 червня.



Сьогоднішня дата – це констатація факту: війни на землі не припиняються. Також це і констатація міжнародних угод, на яких ґрунтуються захист біженців та прояв поваги до стійкості духу та мужності біженців у всьому світі.



В Україні понад три місяці триває війна. Багато громадян нашої країни були змушені залишити свої будинки та виїхати до безпечніших регіонів України. Згідно з дослідженням Міжнародної організації з міграції 11,2 млн осіб в Україні були змушені залишити свої будинки через війну. З них понад 7 млн – внутрішні переселенці.



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Всесвітній день захисту слонів у зоопарках – міжнародний день, покликаний звернути увагу світової громадськості на права слонів, що містяться в зоопарках, і ставить перед собою кінцеву мету звільнити всіх цих величних тварин з неволі. Відзначати щороку, 20 червня, Всесвітній день захисту слонів у зоопарках було запропоновано захисниками прав тварин із організації «На захист тварин». Нині День є неофіційним, але організатори дуже сподіваються, що це незабаром станеться, і Організація Об'єднаних Націй надасть йому офіційного статусу.

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Щороку 20 червня відзначають Міжнародний день Wi-Fi. Це нагода нагадати, що доступ до мережі мають не всі жителі планети: понад 4 мільярди людей залишаються без можливості підключення до інтернету, що позбавляє їх шансів на отримання знань та розвиток.

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Цього року на цей день припадає день літнього сонцестояння. Він, як правило, варіюється і у високосний рік припадає саме на 20 червня.

Літнє сонцестояння - це день, коли сонце досягає максимально високої позиції. Протягом багатьох століть цей день (як і зимове сонцестояння, що припадає на 21 грудня), мав величезне значення для наших древніх предків.



Стародавні слов'яни присвячували 21 червня богу Сонця – Ярилі, а кельти та друїди святкували Літа, що можна перекласти як «найдовший день у році».



Багато обрядів і традицій у день літнього сонцестояння нагадують святкування Івана Купала. Спочатку Іванів день і відзначали в найдовший день у році, але змішання християнських та язичницьких традицій, а поділ календарів на григоріанську та юліанську зрушили святкування Івана Купала на 7 липня.



До свята готувалися з самого ранку. Дівчата одягали свої найкрасивіші вбрання і прикрашали себе травами та квітами. Хлопці підшукували відповідне за розміром деревце. Потім встановлювали його на місці, де планувалося проведення гулянь. Дівчата прикрашали дерево клаптями тканини та квітами. Називалося таке дерево в народі марена чи купала. Біля підніжжя дерева встановлювали зображення Ярила. Їм служила лялька, зростом у половину людини. Її виготовляли із соломи, глини та гілок.



Навколо дерева влаштовували традиційні гуляння та палили багаття. У ньому спалювали ляльку Ярили. Разом зі спаленням Ярили за віруваннями наших предків вмирало сонце, щоб наступного дня знову народитися та радувати людей.



Астрологи та езотерики стверджують, що літнє сонцестояння сильно впливає на всі живі організми, чи то люди, чи рослини. Селяни давно зауважили, що саме до дня Сонцестояння однорічні рослини ростуть у висоту, а потім починають енергійно живити свої плоди.



У період літнього сонцестояння весь простір навколо нас буквально наповнений енергією Сонця. 21 червня ідеально підходить для програмування майбутнього - з самого ранку налаштуйте себе на позитивну хвилю і не пропускайте її хоча б до заходу Сонця.

Що можна робити в літнє сонцестояння

У цей день варто прокинутися якомога раніше, бажано ще на світанку. Щоб залучити позитивні емоції, слід надіти помаранчевий, зелений та жовтий одяг.



Наші пращури виконували певні ритуали для молодості та краси. Для цього вранці вмиваються росою або річковою водою.



У день літнього сонцестояння збирали цілющі трави, водили хороводи, запалювали високі багаття та плели вінки.

Якщо на світанку загадати бажання - воно обов'язково здійсниться.

Заборони дня

Цього дня варто утриматися від сварок, не можна сваритись, конфліктувати, лити сльози.

Також не можна сперечатися та вживати алкоголь.



Окрім того цьго дня радять не позичати гроші, оскільки іх вам можуть не повернути.

Також цього дня

У 1578 році англійський дослідник Мартін Фробішер оголосив Гренландію володінням корони, назвавши її «Західною Англією».



1793 – американець Елі Вітні запатентував бавовноочисну машину.



1815 – народився Жак Оффенбах, французький композитор.



1861 – народився Фредерік Хопкінс, англійський біохімік, який відкрив вітаміни А та D.



1907 – біля входу до Університетського саду Харкова було відкрито пам'ятник засновнику Харківського Імператорського університету, вченому, просвітителю, інженеру та громадському діячеві Василю Каразіну.



1949 – американська тенісистка Гасі Моран на турнірі Вімблдону стала причиною гучного скандалу. Саме представниця США стала першою жінкою на тенісному корті, що дозволила собі одягнути настільки коротку спідницю, що з-під неї глядачі на секунду помітили коротенькі штанці. Фото Моран у скандальному вбранні обійшло газети та журнали по всьому світу.



1950 – народився Лайонел Річі, американський поп-виконавець.



1967 – народилася Ніколь Кідман, австралійсько-американська актриса.



1968 – народився Роберт Родрігес, американський кінорежисер мексиканського походження («Від заходу сонця до світанку»).



1991 – парламент Німеччини ухвалив рішення про перенесення столиці з Бонна до Берліна.



1993 – здійснено перший пробний залізничний рейс Євротонелем під Ла-Маншем.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Іван, Інокентій, Теодор, Федір, Ян.



за Юліанським календарем: Андронік, Антон, Богдан, Борис, Валентин, Валерія, Василь, Веніамін, Віктор, Володимир, Ганна, Григорій, Давид, Зінаїда, Іван, Ігнатій, Калерія, Лук'ян, Марія, Михайло, Микола, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Степан, Тарас, Федір, Федот.