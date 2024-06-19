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19.06.2024  16:33   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов поінформував, куди влучили загарбники

Мер Харкова повідомив про приліт у місті.


Ігор Терехов поінформував, куди влучили загарбники

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова поінформував, що приліт ворожого боєприпасу - на околиці міста.

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"Ймовірно - КАБ. Інформація щодо можливих жертв та руйнувань уточнюється", - пише міський голова Харкова.

 

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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