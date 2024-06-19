Уночі в Харкові можуть вимкнути світло: графік

У зв'язку зі складною ситуацією в Об'єднаній енергосистемі України, графік погодинних відключень (ГПВ) може бути впроваджений і в нічний час.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківобленерго, при отриманні відповідного розпорядження від НЕК "Укренерго" у Харкові та Харківській області додатково можуть відключатися такі групи:
Інформацію про те, до якої групи належить ваша вулиця, можна знайти тут.
Мешканців просять набратися терпіння і з розумінням поставитися до можливих додаткових відключень.
«Ми гарантуємо, що при надходженні подальших розпоряджень щодо застосування ГПВ у нічний час, групи відключень будуть чергуватися, щоб уникнути повторюваності та забезпечити справедливість серед споживачів», – запевнили в «Харківобленерго».
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Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 15 до 21 червня включно.
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