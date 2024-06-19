19.06.2024 17:01 Дмитро Колонєй

Обстріл Харкова: стали відомі наслідки авіаудару окупантів

Уточнення по денному удару навів мер Харкова Ігор Терехов.



Обстріл Харкова: стали відомі наслідки авіаудару окупантів



Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами мера Харкова Ігоря Терехова, було два КАБи, обидва поцілили по відпочинковому дитячому обʼєкту на околиці міста. Постраждалих за попередньою інформацією немає.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, при приліт у Харкові ворожого боєприпасу.