Обстріл Харкова: стали відомі наслідки авіаудару окупантів

Уточнення по денному удару навів мер Харкова Ігор Терехов.
Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами мера Харкова Ігоря Терехова, було два КАБи, обидва поцілили по відпочинковому дитячому обʼєкту на околиці міста. Постраждалих за попередньою інформацією немає.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, при приліт у Харкові ворожого боєприпасу.
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Сьогодні краще уникати суперечок, оскільки переконати опонентів буде складно, і це може спричинити негативні емоції. День підходить для конкретних та точних занять, краще вибрати математику, а не поезію.
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День фермера – свято, яке відзначають в Україні 19 червня.
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