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19.06.2024  17:09   Рита Парфенова

Удар КАБами по селу в Харківському районі: є загиблі та постраждалі

19 червня російські війська здійснили обстріл села Вільхівка у Харківському районі, спричинивши трагедію.

вибух

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Попередньо відомо, що один із керованих авіаційних боєприпасів (КАБ) влучив у житловий будинок. Внаслідок цього 49-річна жінка отримала смертельні поранення, а 60-річного чоловіка госпіталізували з пораненнями.
 
Інформація про обстріл надійшла до поліції 19 червня. Окупанти вдарили по населеному пункту двома КАБами, спричинивши значні руйнування не лише житлового будинку, але й інших споруд на вулиці.
 
На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Вони надають допомогу постраждалим і документують злочин для подальшого розслідування.
 
За фактом цього злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 19 червня під обстріл окупантів потрапило село Відродженівське Золочівської громади.
 
 

 

Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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