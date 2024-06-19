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19.06.2024  17:41   Дмитро Колонєй

У Харкові постраждала жінка череза авіабомбовий удар

Нові подробиці про наслідки обстрілу Харкова поінформував мер міста Ігор Терехов


У Харкові постраждала жінка череза авіабомбовий удар

Як повідомляє РЕДПОСТ, за уточненою інформацією, яку навів мер Харкова Ігор Терехов, внаслідок подвійного прильоту КАБів постраждала одна жінка. З нею вже працюють лікарі.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, при приліт у Харкові ворожого боєприпасу.

 

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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