19.06.2024 17:41 Дмитро Колонєй

У Харкові постраждала жінка череза авіабомбовий удар

Нові подробиці про наслідки обстрілу Харкова поінформував мер міста Ігор Терехов



У Харкові постраждала жінка череза авіабомбовий удар



Як повідомляє РЕДПОСТ, за уточненою інформацією, яку навів мер Харкова Ігор Терехов, внаслідок подвійного прильоту КАБів постраждала одна жінка. З нею вже працюють лікарі.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, при приліт у Харкові ворожого боєприпасу.