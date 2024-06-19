У Харкові постраждала жінка череза авіабомбовий удар

Нові подробиці про наслідки обстрілу Харкова поінформував мер міста Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, за уточненою інформацією, яку навів мер Харкова Ігор Терехов, внаслідок подвійного прильоту КАБів постраждала одна жінка. З нею вже працюють лікарі.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, при приліт у Харкові ворожого боєприпасу.
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