19.06.2024 17:45 Рита Парфенова

«Візит ввічливості» до Шебекіно: харківські прикордонники відповіли на російську атаку (відео)

Прикордонники «Сталевого кордону» здійснили «візит ввічливості» до російського пункту пропуску «Шебекіно».

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Прикордонники, які охороняють напрямок російсько-українського кордону неподалік Плетенівки, помітили ворожий дрон, що летів у бік України, та успішно приземлили його. Розуміючи втрату свого коптера, росіяни відправили три дрони-камікадзе для його знищення, адже на борту знищеного дрона була картка пам'яті.

Попри складнощі, «сталевим» бійцям вдалося захопити дрон разом з флешкою, яка містила важливу інформацію про маршрут і кінцеву точку виліту російських дронів.

Відзначаючи свою «особливу чемність», прикордонники «Сталевого кордону» відповіли оперативно: «Мальборо» та «Тунгус» швидко надіслали відповідь у вигляді наших «крилатих» на позиції ворога у пункті пропуску «Шебекіно».

Більше деталей про те, що знаходилось на позиціях ворога, яка зброя та техніка була накопичена окупантами у цьому пункті пропуску, можна побачити у відео.

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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як бійці бригади «Сталевий Кордон» завдали вогневого удару по позиціях та транспортних засобах окупантів у населеному пункті Вовчанськ за допомогою FPV-дронів.