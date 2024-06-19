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19.06.2024  18:00   Дмитро Колонєй

Харківські газовики готують мережі до опалювального сезону

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проводять ремонтно-відновлювальні роботи по всьому місту.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, газовики модернізують газові системи та обслуговування газового устаткування, мобілізовують сили й на ліквідацію пошкоджень газових мереж:
 
  • замінили близько 500 метрів морально застарілих газопроводів,
  • провели ревізію 170 газових фільтрів на газорегуляторних пунктах та 447 об’єктів газорегулюючого обладнання.
  • обстежили близько 500 км газопроводів,
  • виявили та ліквідували майже півтисячі витоків газу.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова готують внутрішньобудинкові системи до експлуатації в осінньо-зимовий період.
 
Тэги:  комунальники
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