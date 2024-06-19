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19.06.2024  18:31   Дмитро Колонєй

На Харківщині примусово евакуюватимуть дітей

Евакуація дітлахів відбувається з району Харківщини через активізацію бойових дій.

Евакуюватимуть дітей примусово на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, через активізацією бойових дій дітей із Борівської територіальної громади планують евакуювати в примусовий спосіб.
 
  • На території Борівської територіальної громади проживає 580 дітей. В 13 населених пунктах визначеної «червоної зони» мешкало 13 дітей. Насьогодні всі діти евакуйовані в безпечні райони.
  • ​​Із 5 населених пунктів «помаранчевої зони» (крім смт Борова), заплановано в примусовий спосіб евакуювати 33 дитини.
  • З території громади було евакуйовано 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховувались в прийомних сім’ях та перебували під опікою. З них: 3 дитини евакуйовані до Волинської області, 2 дитини – до Харкова, 4 дитини – до Ізюма, 1 дитина – до Закарпатської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що триває евакуація мирного населення з прикордонних громад Харківщини.

 

Тэги:  агрессия россии, евакуація, харків
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