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13.06.2024  17:05   Віталій Хінєвіч

Триває евакуація мирного населення з прикордонних громад Харківщини

12 червня силами поліції до безпечних місць перевезли 18 громадян, що проживали під постійними обстрілами у Вовчанській та Липецькій громадах.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП виявили у селищі Білий Колодязь чоловіка з поломаною ногою. Він не в змозі виїхати самотужки. Правоохоронці допомогли йому покинути небезпечну територію.
 
Поліція закликає не наражатися на небезпеку та виїжджати з прифронтових населених пунктів. 
 
Нагадуємо, що з питань евакуації громадяни можуть звертатися на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ліквідовано масштабну лісову пожежу в Ізюмському лісгоспі.
 
Тэги:  евакуація, харків
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