13.06.2024 17:05 Віталій Хінєвіч

Триває евакуація мирного населення з прикордонних громад Харківщини

12 червня силами поліції до безпечних місць перевезли 18 громадян, що проживали під постійними обстрілами у Вовчанській та Липецькій громадах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП виявили у селищі Білий Колодязь чоловіка з поломаною ногою. Він не в змозі виїхати самотужки. Правоохоронці допомогли йому покинути небезпечну територію.

Поліція закликає не наражатися на небезпеку та виїжджати з прифронтових населених пунктів.

Нагадуємо, що з питань евакуації громадяни можуть звертатися на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram