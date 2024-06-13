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13.06.2024  15:20   Віталій Хінєвіч

Ліквідовано масштабну лісову пожежу в Ізюмському лісгоспі

Робота вогнеборців ускладнювалася тим, що дана місцевість сильно постраждала від ворожої окупації у 2022 році – тамтешні ліси щільно заміновані.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
Пожежа була поблизу села Іванівка Ізюмської громади. Приборкати вогонь рятувальникам допомогли сапери ДСНС, які використовуючи машини механізованого розмінування спільно з лісниками облаштовували мінералізовані смуги в лісах, щоб запобігти подальшому поширенню вогню.  
 
Також за допомогою міношукачів здійснювалося сканування місцевості, аби убезпечити шляхи пересування пожежної техніки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що сапери повідомили, скільки за тиждень виявили та знищили вибухонебезпечних предметів на Харківщині.
 
Тэги:  пожежа, харків
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