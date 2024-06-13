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13.06.2024  12:50   Віталій Хінєвіч

Сапери повідомили, скільки за тиждень виявили та знищили вибухонебезпечних предметів на Харківщині

Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 75 гектарів сільгоспугідь, більш як 7 кілометрів ділянок автодоріг.

 
Про це повідомили в Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА, передає РЕДПОСТ.
 
З 5 по 12 червня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 117 гектарів територій, виявили та знешкодили 1985 вибухонебезпечних предметів.
 
Окрім того, протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 75 гектарів сільгоспугідь, більш як 7 кілометрів ділянок автодоріг, майже кілометр водогонів, більш ніж 7,5 кілометрів газопроводів, понад 18,6 кілометрів ліній електропередач, а також перевірили 9 об'єктів. До електромережі підключили 839 абонентів та 399 повторно.
 
Впродовж 12 червня піротехнічні підрозділи розмінували майже 19 гектарів територій, більш як 11 гектарів сільськогосподарських угідь, понад 140 метрів ділянок автодоріг, майже 3 кілометри ліній електропередач, понад 1,8 кілометра газопроводів, а також 3 об’єкти. Виявлено та знешкоджено 346 вибухонебезпечних предметів.
 
Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів: 101, 102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники 26 разів виїжджали на гасіння пожеж, шість з яких спричинив ворог.
 
Тэги:  міни, харків
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