13.06.2024 12:50 Віталій Хінєвіч

Сапери повідомили, скільки за тиждень виявили та знищили вибухонебезпечних предметів на Харківщині

Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 75 гектарів сільгоспугідь, більш як 7 кілометрів ділянок автодоріг.

Про це повідомили в Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА, передає РЕДПОСТ.

З 5 по 12 червня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 117 гектарів територій, виявили та знешкодили 1985 вибухонебезпечних предметів.

Окрім того, протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 75 гектарів сільгоспугідь, більш як 7 кілометрів ділянок автодоріг, майже кілометр водогонів, більш ніж 7,5 кілометрів газопроводів, понад 18,6 кілометрів ліній електропередач, а також перевірили 9 об'єктів. До електромережі підключили 839 абонентів та 399 повторно.

Впродовж 12 червня піротехнічні підрозділи розмінували майже 19 гектарів територій, більш як 11 гектарів сільськогосподарських угідь, понад 140 метрів ділянок автодоріг, майже 3 кілометри ліній електропередач, понад 1,8 кілометра газопроводів, а також 3 об’єкти. Виявлено та знешкоджено 346 вибухонебезпечних предметів.

Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів: 101, 102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram