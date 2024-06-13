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13.06.2024  13:06   Рита Парфенова

Викрито харків'янина, який пропагандував комуністичний режим

У Харкові викрито шанувальника «совєтів», який поширював комуністичну ідеологію в інтернеті.

У Харкові викрито шанувальника «совєтів», який поширював комуністичну ідеологію в інтернеті
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, 52-річний харків'янин поширював у інтернеті публікації з пропагандою комуністичного тоталітарного режиму.
 
Основним майданчиком для його діяльності була заборонена в Україні російська соціальна мережа «Вконтакте», де він висловлював свої думки. Зокрема, підозрюваний публікував матеріали з комуністичною символікою, такими як герб СРСР та портрети Леніна і Сталіна.
 
За результатами експертного дослідження, дописи харків'янина містять зображення, публічне використання яких заборонено Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».
 
Правоохоронці викрили чоловіка. Під процесуальним керівництвом Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова чоловіку повідомлено про підозру у виготовленні та поширенні комуністичної символіки, а також у пропаганді комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 436-1 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у викрито харків'янина, який активно поширював у проросійських Телеграм-каналах публічні заклики на підтримку росії.
Тэги:  прокуратура, харків
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