13.06.2024 13:06 Рита Парфенова

Викрито харків'янина, який пропагандував комуністичний режим

У Харкові викрито шанувальника «совєтів», який поширював комуністичну ідеологію в інтернеті.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, 52-річний харків'янин поширював у інтернеті публікації з пропагандою комуністичного тоталітарного режиму.

Основним майданчиком для його діяльності була заборонена в Україні російська соціальна мережа «Вконтакте», де він висловлював свої думки. Зокрема, підозрюваний публікував матеріали з комуністичною символікою, такими як герб СРСР та портрети Леніна і Сталіна.

За результатами експертного дослідження, дописи харків'янина містять зображення, публічне використання яких заборонено Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Правоохоронці викрили чоловіка. Під процесуальним керівництвом Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова чоловіку повідомлено про підозру у виготовленні та поширенні комуністичної символіки, а також у пропаганді комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 436-1 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у викрито харків'янина , який активно поширював у проросійських Телеграм-каналах публічні заклики на підтримку росії.