07.06.2024 14:30 Віталій Хінєвіч

Викрито харків'янина, який активно поширював у проросійських Телеграм-каналах публічні заклики на підтримку росії

Активний користувач проросійських груп з грудня 2022 року публікував матеріали, у яких заперечував збройну агресію проти України, розпочату у 2014 році, а також підтримував представників збройних формувань російської федерації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

42-річний зловмисник на публікацію з фотозображення мапи України з позначками захоплення Харківської, Полтавської та Запорізької областей та надписами «росія будєт воєвать до конца 2026 года…» додав коментар «Харьков жд єт і надєєтся, что ето про ізойдьот раньше чєм 2026 год».

Також серед коментарів порушника є такі, як «отвєт с Харькова надєємся, что страна 404 не доживьот до етого момєнта, а станєт Украіной в составє росіі», «харьковчанє ждут росію матушку» та інші.

30 травня слідчі ГУНП в Харківській області спільно з оперативниками військової контррозвідки СБУ, під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури провели санкціонований обшук за місцем мешканням фігуранта. Правоохоронці вилучили телефон чоловіка.

У ході огляду гаджета було підтверджено його авторство антидержавних дописів в мережі Інтернет, а також встановлено непоодинокі факти передачі ним відомостей щодо пересувань та місць дислокації підрозділів Збройних сил України проросійському блогеру, 55-річному колишньому кандидату на посаду Харківського міського голови, який на даний час перебуває на території рф.

Харків’янина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Вживаються заходи щодо встановлення можливих контактів підозрюваного з представниками ворожих спецслужб та розвідувальних органів, всього обсягу переданої ним інформації, можливих наслідків цих дій, за результатами яких буде вирішене питання про наявність в його діях ознак державної зради та інших кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збройним конфліктом.

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