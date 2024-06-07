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07.06.2024  12:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили чоловіка, який видавав себе за волонтера

Учора, патрулюючи Індустріальним районом, патрульні отримали повідомлення про шахрайство.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Чоловік розповів поліцейським, що долучився до збору коштів та перевів зі своєї картки 500 гривень на лікування дитини. Однак документи щодо законності збору, волонтер надавати відмовився. Заявник також надав прикмети волонтера.
 
На вулиці Героїв Харкова патрульні виявили схожого за описом громадянина та зупинили його для перевірки. Під час спілкування з поліцейськими чоловік розповів, що дійсно збирає кошти на лікування, але фото дитини взяв з мережі Інтернет, а збір коштів проводив на власну банківську картку.
 
Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
 
Нагадуємо, що за заволодіння майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою передбачена кримінальна відповідальність за ст.190 (Шахрайство) ККУ.
 
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Раніше РЕДПОСТ псиав, що упродовж доби 1118 звернень від громадян оперативно опрацювали працівники поліції Харківщини.
 
Тэги:  події, харків
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