    
Главная Новини Харкова Освіта У Харкові визначили найсильніших кіберспортсменів серед студентів (фото)
07.06.2024  12:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові визначили найсильніших кіберспортсменів серед студентів (фото)

Фінал змагань із кіберспорту відбулися 6 червня, в рамках проведення "Харківських спортивних студентських ліг".

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City. 
 
Призерами змагань стали:
 
  • 1 місце – Федоров Андрій (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)
  • 2 місце – Толошний Данило (“Успішний Харків”)
  • 3 місце – Чорнощок Юрій (“Успішний Харків”).

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що юні самбисти Харкова здобули нагороди на національному чемпіонаті

Тэги:  харків, освіта
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.06 ЖКГ У Харкові відновлюють будинок, який постраждав від ворожих обстрілів 07.06 Надзвичайні події На Харківщині окупанти атакували дроном автомобіль, в якому були люди 07.06 Влада Ігор Терехов: Завдяки ЗСУ Харкову стало трохи легше
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 