07.06.2024 12:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові визначили найсильніших кіберспортсменів серед студентів (фото)

Фінал змагань із кіберспорту відбулися 6 червня, в рамках проведення "Харківських спортивних студентських ліг".

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

Призерами змагань стали:

1 місце – Федоров Андрій (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)

2 місце – Толошний Данило (“Успішний Харків”)

3 місце – Чорнощок Юрій (“Успішний Харків”).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що юні самбисти Харкова здобули нагороди на національному чемпіонаті