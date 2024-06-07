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07.06.2024  13:25   Віталій Хінєвіч

У Харкові біля багатоповерхового будинку мешканці створили клумби з трояндами (фото)

В одному з дворів на проспекті Гагаріна в Основ'янському районі мешканці багатоповерхівок створили трояндові клумби.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Залежно від сезону там висаджують тюльпани, нарциси, маки, троянди, петунії, хости.
 
 
«Кожна квіткова клумба, висаджена харків’янами власноруч, символізує надію на краще майбутнє. Квіти нагадують про те, що життя триває, а краса і добро завжди знайдуть місце навіть у найважчі часи», - зазначили мешканці.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині з початку місяця ліквідовано близько 10 пошкоджень на газових мережах через обстріли.
 
Тэги:  харків, квіти
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