07.06.2024 13:55 Віталій Хінєвіч

Лісові пожежі на Харківщині: рятувальники створюють мінералізовані лінії (відео)

Машини механізованого розмінування залучаються до облаштування мінералізованих ліній у лісах Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.

Від початку року в українських екосистемах виникло вже понад 16 тисяч пожеж на загальній площі майже 14 тисяч га. Особливо напружена ситуація на Харківщині, де внаслідок обстрілів буквально за декілька тижнів вже знищено тисячі гектарів лісу.

Наразі на території Ізюмського лісового господарства локалізовано пожежу лісової підстилки на загальній площі 3450 га. Триває ліквідація.

Аби не допустити подальшого поширення вогню та виникнення нових масштабних лісових пожеж на території регіону триває процес облаштування мінералізованих ліній - штучно створених протипожежних бар’єрів. Для цього також залучаються машини механізованого розмінування, що працюють на деокупованих територіях Харківщини.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ псиав, що на Харківщині триває гасіння 1-ї масштабної лісової пожежі , площа якої сягає близько 3450 га.