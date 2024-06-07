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07.06.2024  15:00   Віталій Хінєвіч

302 пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у Харківській області

Міністерство культури та інформаційної політики України продовжує фіксувати пошкодження пам’яток культурної спадщини в Україні внаслідок російської агресії, передає РЕДПОСТ .

 
За період з 24 лютого 2022 року до 25 травня 2024 рф зруйновано або пошкоджено 1080 пам’яток культурної спадщини. З них національного значення – 121, місцевого – 879, щойно виявлених – 80.
 
Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 18 областях:
 
  • Харківська область – 302;
  • Херсонська область – 150;
  • Донецька область – 125;
  • Одеська область – 116;
  • Чернігівська область – 70;
  • Київська область та м. Київ – 69;
  • Запорізька область – 46;
  • Миколаївська область – 45;
  • Дніпропетровська область – 39;
  • Львівська область – 36;
  • Луганська область – 30;
  • Сумська область – 26;
  • Хмельницька – 10;
  • Полтавська область – 6;
  • Вінницька область – 4;
  • Житомирська область – 4;
  • Кіровоградська – 1;
  • Черкаська – 1.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області.

Тэги:  агрессия россии, харків
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