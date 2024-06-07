07.06.2024 15:25 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов відзначив лауреатів та переможців конкурсу «Молода людина року - 2024» (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 7 червня, відзначив лауреатів та переможців конкурсу «Молода людина року - 2024», передає РЕДПОСТ .



Ігор Терехов відзначив лауреатів та переможців конкурсу «Молода людина року - 2024» (фото)



Мер привітав молодь та зазначив , що саме за нею - майбутнє Харкова.

«Мене часто запитують, що робить Харків особливим, і я завжди відповідаю, що це ви - молодь! Ті, хто дає імпульс і задає ритм. Небайдужі до проблем міста, до життя людей, до долі країни. Наше завдання - забезпечити всі умови, аби ви могли тут досягати успіхів. Щоб працювали виші і школи, щоб науковий, кадровий потенціал зберігся», - зазначив мер.

Цього року конкурс проводився в 11-ти номінаціях: «Учні закладів загальної середньої освіти», «Учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Студенти закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації», «Студенти (курсанти) закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації», «Наукова діяльність», «Культура та мистецтво», «Фізична культура та спорт», «Діяльність у невиробничій сфері», «Діяльність у галузі виробництва, підприємництва», «Громадська діяльність», «Волонтерська діяльність».

Довідка. Конкурс «Молода людина року» проводиться в рамках реалізації міської програми «Молодь Харкова». Мета конкурсу - підтримка обдарованої та талановитої молоді, заохочення вагомих досягнень молодих фахівців у виробничій, науковій і творчій діяльності, а також у різних сферах суспільного життя. Організатор - Управління у справах сім'ї та молоді Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту.

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