Харків'яни очолили рейтинг відчуття гордості за своє місто

На запитання про те, чи відчувають вони гордість за те, що є мешканцями свого міста, позитивно відповіли 94% респондентів-харків'ян.
Такі дані наводяться у 9-му поглибленому дослідженні у сфері місцевого самоврядування в Україні, повідомляє РЕДПОСТ.
Другий рядок у рейтингу посів Івано-Франківськ, де позитивно відповіли 90% респондентів.
Також, за результатами опитування, у разі загострення воєнної обстановки в місті виїхати з Харкова в іншу область чи за кордон планують лише 15%. Ще 7% опитаних збираються переїхати в інший населений пункт Харківської області, а 52% - залишитися в Харкові.
Зазначимо, що опитування провела соціологічна група «Рейтинг» від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 обласному центрі, не підконтрольному рф. У ньому взяли участь 16,8 тис. жителів міст віком від 18 років і старше.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків посів перше місце як саме доглянуте місто у 9-му поглибленому дослідженні місцевого самоврядування в Україні.
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