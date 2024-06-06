06.06.2024 14:24 Рита Парфенова

Мешканець Вовчанська повідомляв ворогу про дислокацію сил ЗСУ

Викрито чергового поплічника ворога, який передавав дані про українських захисників представнику рф.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, житель Вовчанська, маючи антиукраїнські погляди, добровільно зв'язався з представником російської спецслужби. Він передавав інформацію про розташування Сил оборони і переміщення військової техніки.

Підозрюваний спостерігав за рухом техніки ЗСУ і дізнавався про місця тимчасового базування підрозділів аеророзвідки у Вовчанську та його околицях. Він також намагався отримати від односельчан відомості про оборонні лінії та вогневі позиції ЗСУ.

Крім того, підозрюваний документував наслідки російських обстрілів цивільної інфраструктури, уточнюючи місця влучань. Всю зібрану інформацію він передавав ворогу через текстові повідомлення.

Чоловіка затримали у Вовчанську. Під час обшуку в нього знайшли телефон з повідомленнями про місцезнаходження та переміщення сил ЗСУ, які він передавав представнику російської спецслужби.

Під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури, мешканцю Вовчанська повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ, здійсненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Суд задовольнив клопотання прокурора і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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