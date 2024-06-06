Економіка Харкова найбільше пристосувалася до війни

Харків став лідером національного рейтингу серед міст, чия економіка найбільше пристосувалася до умов воєнного стану.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, 70% респондентів 9-го дослідження місцевого самоврядування в Україні міркують, що економіка Харкова адаптувалася до роботи в умовах повномасштабного вторгнення на думку 70% опитаних респондентів.
Другу сходинку в рейтингу посіла Вінниця (67%), третю - Луцьк (63%).
Крім того, Харків увійшов до трійки лідерів міст, які, на думку респондентів, справедливо розподіляють бюджетні кошти. Позитивну відповідь на це питання дали 46% опитаних харків’ян. Перше місце посів Чернігів (59%), друге - Чернівці (48%).
Опитування провела соціологічна група «Рейтинг» від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 обласному центрі, не підконтрольному рф. У ньому взяли участь 16,8 тис. жителів міст віком від 18 років і старше.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків посів перше місце як саме доглянуте місто у 9-му поглибленому дослідженні місцевого самоврядування в Україні.
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