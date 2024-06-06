06.06.2024 13:58 Рита Парфенова

Економіка Харкова найбільше пристосувалася до війни

Харків став лідером національного рейтингу серед міст, чия економіка найбільше пристосувалася до умов воєнного стану.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, 70% респондентів 9-го дослідження місцевого самоврядування в Україні міркують, що економіка Харкова адаптувалася до роботи в умовах повномасштабного вторгнення на думку 70% опитаних респондентів.



Другу сходинку в рейтингу посіла Вінниця (67%), третю - Луцьк (63%).



Крім того, Харків увійшов до трійки лідерів міст, які, на думку респондентів, справедливо розподіляють бюджетні кошти. Позитивну відповідь на це питання дали 46% опитаних харків’ян. Перше місце посів Чернігів (59%), друге - Чернівці (48%).



Опитування провела соціологічна група «Рейтинг» від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 обласному центрі, не підконтрольному рф. У ньому взяли участь 16,8 тис. жителів міст віком від 18 років і старше.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків посів перше місце як саме доглянуте місто у 9-му поглибленому дослідженні місцевого самоврядування в Україні.