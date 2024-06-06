    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині цивільні підірвалися на мінах біля річки та на кладовищі, трактор наїхав на вибухівку
06.06.2024  13:36   Рита Парфенова

На Харківщині цивільні підірвалися на мінах біля річки та на кладовищі, трактор наїхав на вибухівку

Три випадки травмування внаслідок вибуху мін сталося в Харківській області протягом 5 та 6 червня 2024 року

пелюстка

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на офіційні джерела.

5 червня близько 20:15 Ізюмському районному управлінню поліції повідомили, що чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Виявилося, що 31-річний чоловік перебував біля річки Сіверський Донець в селі Капитолівка Ізюмського району, де взяв в руки невідомий вибуховий предмет. потерпілого з травмами доставили до місцевого медичного закладу.

За інформацією ГУ ДСНС, 6 червня у місті Ізюм на центральному цвинтарі 33-річний місцевий мешканець наступив на протипіхотну міну, ймовірно ПФМ-1 «Пелюстка». Внаслідок вибуху він отримав міно-вибухову травму, що призвело до ампутації правої стопи. Наразі постраждалий перебуває в лікарні.

Варто зазначити, що центральний цвинтар в Ізюмі закритий для відвідування з початку війни через щільне мінування російськими військами протипіхотними мінами типу «Пелюстка». Раніше на цій території вже фіксувалися випадки підриву цивільних осіб.

Ще один підрив на вибуховому пристрої стався у селі Нова Гнилиця Чкаловської громади.

Як повідомили у пресслужбі ХОВА, об 11:00 трактор місцевої агрофірми наїхав на вибухівку, що призвело до детонації. Унаслідок події уламкові поранення отримав 51-річний чоловік, який знаходився поруч. Постраждалому було надано необхідну медичну допомогу.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що рашисти продовжують використовувати авіацію, РСЗВ, ракети, артилерію та міномети проти мирних мешканців Харківщини, що призводить до поранень серед цивільного населення.

Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 