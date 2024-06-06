06.06.2024 13:36 Рита Парфенова

На Харківщині цивільні підірвалися на мінах біля річки та на кладовищі, трактор наїхав на вибухівку

Три випадки травмування внаслідок вибуху мін сталося в Харківській області протягом 5 та 6 червня 2024 року

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на офіційні джерела.



5 червня близько 20:15 Ізюмському районному управлінню поліції повідомили, що чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Виявилося, що 31-річний чоловік перебував біля річки Сіверський Донець в селі Капитолівка Ізюмського району, де взяв в руки невідомий вибуховий предмет. потерпілого з травмами доставили до місцевого медичного закладу.



За інформацією ГУ ДСНС, 6 червня у місті Ізюм на центральному цвинтарі 33-річний місцевий мешканець наступив на протипіхотну міну, ймовірно ПФМ-1 «Пелюстка». Внаслідок вибуху він отримав міно-вибухову травму, що призвело до ампутації правої стопи. Наразі постраждалий перебуває в лікарні.



Варто зазначити, що центральний цвинтар в Ізюмі закритий для відвідування з початку війни через щільне мінування російськими військами протипіхотними мінами типу «Пелюстка». Раніше на цій території вже фіксувалися випадки підриву цивільних осіб.



Ще один підрив на вибуховому пристрої стався у селі Нова Гнилиця Чкаловської громади.



Як повідомили у пресслужбі ХОВА, об 11:00 трактор місцевої агрофірми наїхав на вибухівку, що призвело до детонації. Унаслідок події уламкові поранення отримав 51-річний чоловік, який знаходився поруч. Постраждалому було надано необхідну медичну допомогу.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що рашисти продовжують використовувати авіацію, РСЗВ, ракети, артилерію та міномети проти мирних мешканців Харківщини, що призводить до поранень серед цивільного населення.