У Харкові збільшили терміни відключення світла

У четвер, 6 червня, електроенергію у Харкові та області відлключатимуть на довший термін, ніж зазначено у графіках погодинних відключень.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
6 червня у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Харкові та Харківській області запроваджуються графіки погодинних відключень з подовженим терміном.
Енергетики намагаються здійснювати обмеження електропостачання збалансовано, однак наразі неможливо заздалегідь спрогнозувати обсяги та терміни відключень.
«Ми вчергове звертаємося до вас з проханням поставитися до ситуації з розумінням та набратися терпіння. Світло обов'язково переможе!», – звертаються енергетики.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що АТ «Харківобленерго» опублікувало графік відключення електрики, який діятиме з 1 по 7 червня 2025 року.
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