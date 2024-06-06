06.06.2024 13:05 Рита Парфенова

У Харкові збільшили терміни відключення світла

У четвер, 6 червня, електроенергію у Харкові та області відлключатимуть на довший термін, ніж зазначено у графіках погодинних відключень.



Фото: АТ "Харківобленерго"

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

6 червня у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Харкові та Харківській області запроваджуються графіки погодинних відключень з подовженим терміном.

Енергетики намагаються здійснювати обмеження електропостачання збалансовано, однак наразі неможливо заздалегідь спрогнозувати обсяги та терміни відключень.

«Ми вчергове звертаємося до вас з проханням поставитися до ситуації з розумінням та набратися терпіння. Світло обов'язково переможе!», – звертаються енергетики.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що АТ «Харківобленерго» опублікувало графік відключення електрики, який діятиме з 1 по 7 червня 2025 року.