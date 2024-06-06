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06.06.2024  12:49   Рита Парфенова

У Харкові замінили морально застарілий газопровід (фото)

В Основ'янському районі міста відбулася заміна застарілого газопроводу на новий сталевий.

https://redpost.com.ua/news/1270515-gazoviki-harkivschini-viyavili-ta-likviduvali-chislenni-vitoki-gazu

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську філію «Газмережі».

Роботи проводилися на підземному газопроводі низького тиску без відключення споживачів від газопостачання. Усього було замінено понад 50 метрів газопроводу.

На підприємстві зазначили, що компанія продовжує свою роботу з модернізації газових мереж у Харкові та активно готується до наступного опалювального сезону. Літні місяці відзначаються найбільшою активністю в роботі над вдосконаленням системи газопостачання міста.

https://redpost.com.ua/news/1270515-gazoviki-harkivschini-viyavili-ta-likviduvali-chislenni-vitoki-gazu

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останнього тижня, під час технічного обслуговування спільних газопроводів у багатоквартирних будинках, фахівці «Газмережі» виявили та ліквідували близько 200 витоків газу на зовнішніх мережах.

https://redpost.com.ua/news/1270515-gazoviki-harkivschini-viyavili-ta-likviduvali-chislenni-vitoki-gazu

Тэги:  газ, харків
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