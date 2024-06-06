06.06.2024 12:28 Рита Парфенова

Міська рада Харкова лідирує у всеукраїнському опитуванні про задоволення діяльністю влади

Харківська міська рада очолила список за активністю своєї роботи у 9-му поглибленому дослідженні місцевого самоврядування.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, 66% жителів Харкова, які взяли участь в опитування, позитивно оцінили роботу міської ради. Такі результати дослідження свідчать про перше місце Харківської міської ради за рівнем задоволеності громади.

Друге та третє місця у цьому рейтингу посіли міські ради Чернігова та Луцька з показником 57%.

Не менш важливо, що 49% опитаних жителів Харкова вважають, що міська влада приділяє переважну увагу добробуту міста, а не власним інтересам. У цьому питанні Харків також лідирує серед інших обласних центрів.

Це дослідження провела соціологічна група "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту в 21 обласному центрі, що не підконтрольний Російській Федерації. Участь у ньому взяли 16,8 тисяч жителів міст віком від 18 років і старше.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків посів перше місце як саме доглянуте місто у 9-му поглибленому дослідженні місцевого самоврядування в Україні.