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06.06.2024  12:04   Рита Парфенова

6 травня світло відключатимуть у восьми районах Харківської області

Відключення електропостачання викликані проведенням ремонтних робіт в Обʼєднаній енергосистемі України.

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Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на АТ «Харківобленерго», 6 червня споживачі в зоні обслуговування Балаклійського, Ізюмського, Куп'янського, Борівського, Шевченківського, Великобурлуцького, Зміївського та частково Первомайського районів будуть знеструмлені.

Це пов'язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт в Об'єднаній енергосистемі України. Плановане відключення електроенергії очікується до 22:00.

«Просимо вибачення за тимчасові незручності та сподіваємося на ваше розуміння щодо заходів, спрямованих на поліпшення стану електропостачання», – звертаються у надавача послуги.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що АТ «Харківобленерго» опублікувало графік відключення електрики, який діятиме з 1 по 7 червня 2025 року.

Тэги:  відключення світла, харків
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