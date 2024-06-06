06.06.2024 12:04 Рита Парфенова

6 травня світло відключатимуть у восьми районах Харківської області

Відключення електропостачання викликані проведенням ремонтних робіт в Обʼєднаній енергосистемі України.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на АТ «Харківобленерго», 6 червня споживачі в зоні обслуговування Балаклійського, Ізюмського, Куп'янського, Борівського, Шевченківського, Великобурлуцького, Зміївського та частково Первомайського районів будуть знеструмлені.

Це пов'язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт в Об'єднаній енергосистемі України. Плановане відключення електроенергії очікується до 22:00.

«Просимо вибачення за тимчасові незручності та сподіваємося на ваше розуміння щодо заходів, спрямованих на поліпшення стану електропостачання», – звертаються у надавача послуги.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що АТ «Харківобленерго» опублікувало графік відключення електрики, який діятиме з 1 по 7 червня 2025 року.