07.06.2024 15:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет

В Чугуївському районі внаслідок наїзду трактора на міну отримав травми місцевий мешканець.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

6 червня близько 12:15 до Чугуївського РУП надійшло повідомлення про те, що в селі Нова Гнилиця підірвався трактор.

Водій транспортного засобу під час виконання робіт наїхав на міну «Пелюстка». Внаслідок вибуху 50-річний чоловік, який знаходився поруч з трактором, отримав тілесні ушкодження.

Поліцейські рекомендують громадянам не пересуватися там, де можуть бути заміновані ділянки – це узбіччя, лісосмуги, не орані поля. Якщо ви побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет, негайно телефонуйте до поліції або рятувальників.

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