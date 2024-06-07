    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет
07.06.2024  15:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет

В Чугуївському районі внаслідок наїзду трактора на міну отримав травми місцевий мешканець.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
6 червня близько 12:15 до Чугуївського РУП надійшло повідомлення про те, що в селі Нова Гнилиця підірвався трактор.
 
Водій транспортного засобу під час виконання робіт наїхав на міну «Пелюстка». Внаслідок вибуху 50-річний чоловік, який знаходився поруч з трактором, отримав тілесні ушкодження.
 
 
Поліцейські рекомендують громадянам не пересуватися там, де можуть бути заміновані ділянки – це узбіччя, лісосмуги, не орані поля. Якщо ви побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет, негайно телефонуйте до поліції або рятувальників.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що машини механізованого розмінування залучаються до облаштування мінералізованих ліній у лісах Харківщини.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.06 Надзвичайні події У Харкові виявили чоловіка, який видавав себе за волонтера 07.06 Надзвичайні події Упродовж доби 1118 звернень від громадян оперативно опрацювали працівники поліції Харківщини 06.06 Надзвичайні події У Малій Данилівці чоловік кидав гранати на територію, де працюють будівельники
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 