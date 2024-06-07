07.06.2024 16:05 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Завдяки ЗСУ Харкову стало трохи легше

Завдяки бойовим успіхам Збройних Сил України, в порівнянні з травнем, обстановка в Харкові стала спокійнішою.

Про це сьогодні, 7 червня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Ми дуже пишаємося нашими Збройними Силами. Всі харків’яни вдячні нашим військовим і підтримують їх усім, чим можуть. На щастя, останніми днями Харкову стало трохи легше, і ми це добре відчуваємо», - зазначив Ігор Терехов.

Водночас мер наголосив, що Харків все ще потребує сучасних систем протиповітряної оборони, щоб захистити його мешканців від терористичних атак з боку рф.

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