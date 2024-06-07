07.06.2024 16:20 Віталій Хінєвіч

На Харківщині окупанти атакували дроном автомобіль, в якому були люди

В авто перебували 62-річна водійка та 65-річна пасажирка. Медики надають їм медичну допомогу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, у селищі Козача Лопань Дергачівської територіальної громади 7 червня близько 13:20 ворожий дрон влучив у автомобіль.

Жінки, які були в авто отримали поранення, наразі медики надають їм медичну допомогу.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram