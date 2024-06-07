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07.06.2024  16:20   Віталій Хінєвіч

На Харківщині окупанти атакували дроном автомобіль, в якому були люди

В авто перебували 62-річна водійка та 65-річна пасажирка. Медики надають їм медичну допомогу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, у селищі Козача Лопань Дергачівської територіальної громади 7 червня близько 13:20 ворожий дрон влучив у автомобіль.
 
Жінки, які були в авто отримали поранення, наразі медики надають їм медичну допомогу.
 
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 7 червня війська рф здійснили атаку БпЛА по цивільній інфраструктурі міста Чугуїв.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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