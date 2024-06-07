    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові відновлюють будинок, який постраждав від ворожих обстрілів
07.06.2024  16:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові відновлюють будинок, який постраждав від ворожих обстрілів

У житловому будинку на вулиці Героїв Праці, який був пошкоджений внаслідок обстрілів, тривають відновлювальні роботи.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, там вже відновили пошкоджені вентиляційні канали, зруйновану стіну та перекриття над ліфтовим приміщенням. Крім того, будівельники відремонтували пошкоджену осколками покрівлю, замінивши 355 кв. м мʼякого покриття. 
 
 
Зараз фахівці встановлюють у підʼїздах нові металопластикові вікна. Загалом у місцях загального користування  там були вибиті 36 вікон.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові біля багатоповерхового будинку мешканці створили клумби з трояндами (фото).
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.06 ЖКГ На Харківщині з початку місяця ліквідовано близько 10 пошкоджень на газових мережах через обстріли 07.06 ЖКГ Харків отримає енергетичну установку від Нафтогазу 06.06 ЖКГ У Київському районі Харкова замінили 800 метрів водоводів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 