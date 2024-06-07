07.06.2024 16:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові відновлюють будинок, який постраждав від ворожих обстрілів

У житловому будинку на вулиці Героїв Праці, який був пошкоджений внаслідок обстрілів, тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, там вже відновили пошкоджені вентиляційні канали, зруйновану стіну та перекриття над ліфтовим приміщенням. Крім того, будівельники відремонтували пошкоджену осколками покрівлю, замінивши 355 кв. м мʼякого покриття.

Зараз фахівці встановлюють у підʼїздах нові металопластикові вікна. Загалом у місцях загального користування там були вибиті 36 вікон.

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