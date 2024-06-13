13.06.2024 14:55 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 13 червня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2135 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Кондитер – 20 000 грн.
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Біолог – 19 980 грн.
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Ткач – 18 000 грн.
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Логопед – 17 000 грн.
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Оператор пакетоформувальних машин – 16 000 грн.
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Апаратник пастеризації та охолодження молока – 15 000 грн.
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Архітектор – 14 950 грн.
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Розкрійник – 14 000 грн.
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Макетник макетно-модельного проектування – 13 000 грн.
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Оператор прядеплетільної машини – 12 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості необхідно звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 063 847 83 67; +39 096 055 48 69; +38 067 728 97 45; +38 097 970 40 68.
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можливо знайти на сайті.
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