    
Главная Новини Харкова Суспільство Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
13.06.2024  14:55   Віталій Хінєвіч

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 13 червня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2135 вакансій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Кондитер – 20 000 грн.
  • Біолог – 19 980 грн.
  • Ткач – 18 000 грн.
  • Логопед – 17 000 грн.
  • Оператор пакетоформувальних машин – 16 000 грн.
  • Апаратник пастеризації та охолодження молока – 15 000 грн.
  • Архітектор – 14 950 грн.
  • Розкрійник – 14 000 грн.
  • Макетник макетно-модельного проектування – 13 000 грн.
  • Оператор прядеплетільної машини – 12 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
Із питань зайнятості необхідно звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 063 847 83 67; +39 096 055 48 69; +38 067 728 97 45; +38 097 970 40 68.
 
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можливо знайти на сайті.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Тэги:  робота, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.06 Суспільство Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці 20.05 Суспільство Харківське комунальне підприємство запрошує на роботу 16.05 Суспільство Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 