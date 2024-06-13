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13.06.2024  14:25   Віталій Хінєвіч

У Харкові замінили 5 кілометрів трубопроводів

Бригади комплексу «Харківводопостачання» цього року замінили 5 км трубопроводів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначив заступник директора комплексу Микола Завада, заходи з підготовки об'єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період виконуються планово.
 
«Переклали 5 км технічно зношених або зруйнованих вибухами трубопроводів, зокрема, 800 м - у Київському районі, по 600 м - в Основ'янському та Шевченківському. На особливому контролі тримаємо оновлення пожежних гідрантів: бригади вже встановили 400 нових і ще 300 - капітально відремонтували», - зазначив заступник директора комплексу.
 
За його словами, ремонтники щодня усувають близько 20 аварій на мережах. Так, цього року комунальники усунули 1,2 тис. позаштатних ситуацій на водоводах. Вони капітально відремонтували понад 1,4 тис. оглядових колодязів з заміною люків і 482 водорозбірні колонки. Тривають масштабні роботи на насосних станціях.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що майже кілометр мережі опалення міняють в одному з районів Харкова.
 
Тэги:  жкг, харків
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