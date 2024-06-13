13.06.2024 14:00 Віталій Хінєвіч

Генерал рф, котрий командував окупацією Харківщини на початку повномасштабної війни, отримав підозру

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного представника командування військ рф, який бере участь в агресивній війні проти України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, мова йде про генерал-майора Івана Попова – командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу країни-агресора.

Це військове звання та посаду він отримав від путіна за підготовку та проведення бойової операції щодо захоплення частини Харківщини на початку повномасштабного вторгнення росії.

Тоді Попов був начальником штабу 11 армійського корпусу балтійського флоту Західного військового округу рф та був командувачем угруповання військ рф «Балаклія».

За даними слідства, це армійське з’єднання рашистів брало участь у захопленні територій Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. У період окупації частини регіону загарбники поширювали там кремлівський режим.

Для цього Попов координував злочинну діяльність військової комендатури рф у захопленому на той час місті Балаклія.

Крім того, окупаційне угруповання фігуранта регулярно обстрілювало підконтрольні Україні райони Харківщини, із використанням ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Після звільнення регіону Попова перекинули на південний фронт, де він командував військами рф на Запорізькому напрямку та лівобережжі Херсонщини.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському генералу про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти українців.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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