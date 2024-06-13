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13.06.2024  13:39   Рита Парфенова

Майже кілометр мережі опалення міняють в одному з районів Харкова (фото)

Фахівці КП «Харківські теплові мережі» міняють майже 1 км внутрішньоквартальної мережі в Новобаварському районі.

харківські теплові мережі

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, роботи проводяться без пошкодження проїжджої частини. Слюсарі та зварники працюють на глибині понад 4 м, демонтують старі труби у прохідному каналі.

Одночасно впорядковують джерела теплопостачання та готують близько половини житлового фонду до зими. Особливу увагу приділяють будинкам, пошкодженим обстрілами.

харківські теплові мережі

«Головна мета теплоенергетиків району - за будь-яких умов дати тепло на початок опалювального сезону. Для цього ще в з першого року війни було встановлено вісім блочно-модульних котелень різної потужності. Найбільша з них забезпечує теплом 40 житлових будинків», - зазначив керівник районної філії Іван Потапов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники СКП «Харківзеленбуд» здійснили близько 30 виїздів, щоб прибрати дерева та гілки, які впали через негоду.

харківські теплові мережі

Тэги:  хтм, опалювальний сезон, харків
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