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13.06.2024  17:31   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова турбуються про безпеку людей та дерева

Про роботи, які виконують фахівці розповіли у двух комунальних підприємствах Харкова.

Турбуються про безпеку людей та дерева комунальники Харкова

Як повідмоляє РЕДПОСТ, бригади КП «Харківблагоустрій» та СКП «Харківзеленбуд» у Холодногірському районі виконують низку робіт: 

  • кронують дерева,
  • проводять санітарну обрізку дерев,
  • видаляють сухе та повалене гілля.

Турбуються про безпеку людей та дерева комунальники Харкова

 

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