Комунальники Харкова турбуються про безпеку людей та дерева

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Гороскоп на 13 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні зірки схиляють до організованості у всьому. Приведіть свої справи до ладу, щоб залучити удачу.

Прогноз погоди у Харкові на 13 червня Починаючи з ранку і до пізнього вечора, небо в Харкові буде вкрите хмарами, однак опадів не очікується.