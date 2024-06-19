    
Главная Новини Харкова Суспільство На Харківщині перейменують десятки об’єктів топоніміки
19.06.2024  19:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині перейменують десятки об’єктів топоніміки

Відповідне рішення прийняте на засіданні Робочої групи ХОВА з питань деімперіалізації та деколонізації топонімії.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині під час засідання Рабочої групи ХОВА прийнято рішення про перейменування понад 50 об’єктів топоніміки Чугуївського району.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Розглянуті й опрацьовані пропозиції щодо перейменування 54 вулиць і провулків у 23 населених пунктах Чугуївського району. 
 
У березні 2023 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», який набув чинності 27 липня 2023 року.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про перейменування у Харкові понад 160 топонімів.
 
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 