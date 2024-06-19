19.06.2024 19:33 Дмитро Колонєй
На Харківщині чоловік допомагав загарбникам
Правоохоронці викрили ворожого прибічника на Харківщині.
На Харківщині чоловік допомагав загарбникам
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 54-річний мешканець Балаклії перейшов на бік ворога:
-
влаштувався на роботу до так званої «врємєнной гражданской адміністраціі города Балаклєя Харьковской області»,
-
обійняв посаду «спєциаліста експлуатаціі ЖКХ».
-
З травня 2022 року за вказівкою керівництва окупаційної влади перевіряв та налаштовував автоматичну телефонну станцію,
-
ремонтував кабелі зв'язку та телефонні апарати,
-
забезпечував керівництво та працівників окупаційної адміністрації зв'язком.
Свої обов’язки чоловік виконував до 8 вересня 2022 року - до деокупації міста Балаклія Збройними Силами України.
Чоловіку оголосили підозру.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що викрито харків'янина
, який активно поширював у проросійських Телеграм-каналах публічні заклики на підтримку Росії.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0