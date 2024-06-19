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19.06.2024  19:33   Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік допомагав загарбникам

Правоохоронці викрили ворожого прибічника на Харківщині.


На Харківщині чоловік допомагав загарбникам
Як повідомляє РЕДПОСТ, 54-річний мешканець Балаклії перейшов на бік ворога:
 
  • влаштувався на роботу до так званої «врємєнной гражданской адміністраціі города Балаклєя Харьковской області»,
  • обійняв посаду «спєциаліста експлуатаціі ЖКХ».
  • З травня 2022 року за вказівкою керівництва окупаційної влади перевіряв та налаштовував автоматичну телефонну станцію,
  • ремонтував кабелі зв'язку та телефонні апарати,
  • забезпечував керівництво та працівників окупаційної адміністрації зв'язком. 
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Свої обов’язки чоловік виконував до 8 вересня 2022 року - до деокупації міста Балаклія Збройними Силами України.
 
Чоловіку оголосили підозру.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що викрито харків'янина, який активно поширював у проросійських Телеграм-каналах публічні заклики на підтримку Росії.
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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