19.06.2024 20:00

Мешканців Харкова та області запрошують взяти участь у всеукраїнському конкурсі

Жителі Харкова та області модуть випробувати себе у IV щорічному конкурсі історій «Громадянське суспільство, бізнес та влада – кращі практики співпраці».

Як повідомляє РЕДПОСТ оголошено IV щорічний конкурс історій «Громадянське суспільство, бізнес та влада – кращі практики співпраці».

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Цей конкурс покликаний популяризувати успішну тристоронню співпрацю між представниками громадянського суспільства (громадськими організаціями), бізнесом та владою, як на рівні громад, так і на державному рівні.

За результатами конкурсу буде оприлюднено та поширено Збірник історій про кращі спільні проєкти організацій громадянського суспільства, бізнесу та органів влади на сторінках усіх партнерів Конкурсу. Про окремі історії, що увійдуть до Збірника, будуть створені та поширені відеоролики. А кожен із партнерів — додатково відзначить по одній історії, яка сподобалась йому найбільше.

Проєкт «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України» реалізує Центр демократії та верховенства права спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, Національною соціальною сервісною службою, Міністерством культури та інформполітики та Глобальним договором ООН в Україні.

Історії увійдуть у Збірник за такими категоріями:

Допомога військовим;

Гуманітарна допомога та реабілітація;

Соціальні проєкти;

Відновлення;

Створення просторів;

Освіта;

Інформаційні кампанії та конкурси;

Культура;

Інше.

Тож якщо ви представник/ця:

органу державної влади чи органу місцевого самоврядування

організації громадянського суспільства

або бізнесу

Та хочете поділитись досвідом втілення проєкту/ініціативи, в якій взяли участь представники бізнесу, влади та організацій громадянського суспільства, розкажіть про свою історію у реєстраційній формі за цим посияланням до 5 серпня включно.